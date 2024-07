Fuga di gas a Ottavia, circolazione sospesa sulla Roma-Viterbo • Terzo Binario News

Fuga di gas a Ottavia. Dalle 14,40 di oggi la squadra 8A ed il Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico) stanno intervenendo sulla Via Trionfale. La tubatura guasta risulta essere di alta pressione. Sospesa la circolazione momentaneamente sulla Roma-Viterbo (Fl3), tra Monte Mario e Cesano. Alcune famiglie degli appartamenti adiacenti sono state temporaneamente evacuate. Funzionario di servizio sul posto.

Presenti anche diverse pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenute in via della Stazione di Ottavia. Per motivi di sicurezza gli agenti hanno chiuso via Casal del Marmo, tra via Trionfale e via della Stazione di Ottavia e via Trionfale, tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni.