Al Traiano di Civitavecchia arriva Maurizio Battista - Terzo Binario News

Il comico romano in scena con un nuovo spettacolo prodotto dalla VentiDieci

Maurizio Battista, dopo il sold out della data del 19 febbraio, venerdì 8 aprile alle ore 21:00 sbarcherà al Traiano di Civitavecchia con una nuova replica del suo spettacolo, “Tutti Contro Tutti”, organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci in collaborazione con Skyline.

Al Traiano di Civitavecchia arriva Maurizio Battista

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

Maurizio Battista è uno dei comici più apprezzati nel panorama della comicità italiana. Irriverente, mai banale, è capace di coinvolgere il pubblico in uno spettacolo travolgente, ma allo stesso tempo intimo e personale, durante i quali non manca mai di raccontare episodi legati alla propria quotidianità, ai propri affetti e alla propria famiglia.

Appuntamento per l’8 aprile alle ore 21:00. Info e biglietti su ticketone.it oppure 0773-414521