Al Parco da Vinci di Fiumicino tante occasioni per stare insieme in sicurezza e spensieratezza - Terzo Binario News

Si avvicina la primavera e con essa le tante occasioni per stare insieme e prendersi cura di sé in tranquillità e spensieratezza. Per questo il Parco Da Vinci ha messo in programma una serie di eventi che offrono al pubblico la possibilità di fare shopping e divertirsi in un ambiente conviviale e sicuro. Il Da Vinci, infatti, è il Parco più grande d’Italia e tra i più grandi d’Europa e può contare su 90.000 mq di shopping all’aperto con ampi spazi liberi. E’, inoltre, una realtà ormai affermata sia per la sua attenzione verso il territorio che per la presenza dei marchi di maggior prestigio a livello nazionale e internazionale. Oltre ai tanti punti ristoro dove concedersi una “pausa caffè” in un clima di rilassatezza e normalità.

Il primo evento, come è tradizione del Parco da Vinci, è dedicato ai più piccini che nella settimana di Carnevale, dal 24 febbraio al primo marzo, potranno godere di un’intera aria a loro dedicata che per l’occasione vestirà panni carnevaleschi. Ad accoglierli nella nuova ala inaugurata a settembre del 2020 sarà, infatti, il villaggio “Gonfialopoli” aperto a tutti i bambini, accompagnati dai genitori se al di sotto dei tre anni, che tra musica, zucchero filato, animazione e palloncini potranno giocare con maschere e travestimenti come ogni bel Carnevale richiede.

Ma tornano anche i “classici” del Da Vinci, a partire dal “Mercatino del collezionismo e dell’artigianato”. Una tradizione che ha visto negli anni grande entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico, dimostrando passione per le cose belle che vengono dalla ricercatezza e dall’arte di mastri artigiani, così come da collezionisti attenti. Nei weekend 26 e 27 febbraio, 12-13 e 19-20 marzo sarà possibile, dunque, camminare e ammirare oggetti unici realizzati da più di 50 espositori provenienti da Roma e provincia, restando in un ambiente sicuro e rilassato che accoglie chiunque lo desideri tra passato e presente.

Domenica 6 marzo, cofani delle auto aperti per l’eccezionale evento “Car boot sale” che permette di riciclare e riusare i più svariati oggetti accumulati in soffitta. Un modo per alleggerire il peso della catena di produzione e smaltimento sull’intero ecosistema che dimostra la grande attenzione del Da Vinci alle sostenibilità che passa anche attraverso il recupero, il riuso e il riciclo. Durante il “Car boot sale”, infatti, chi si recherà al Da Vinci troverà un vero e proprio mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come se fossero le vetrine di piccoli negozi, dove potranno essere acquistati oggetti ancora in buono stato. Un modo originale per liberarsi di cose che non si usano da anni.

In occasione della festa della donna, dal 5 all’8 marzo, acquistando una Gift Card di almeno 40 euro, inoltre,se ne avranno in regalo 10. La Gift Card è un altro dei modi con cui il Parco da Vinci cerca di avvicinarsi alle esigenze del suo pubblico: può essere, infatti, utilizzata da chi la compra, consentendo di fare shopping senza il “pensiero” dei contanti, così come può essere regalata, grazie alla sua elegante e raffinata confezione, eliminando il problema della ricerca del regalo perfetto. La carta prepagata può essere ritirata presso l’InfoPoint situato davanti al punto vendita Prenatal e utilizzata in tutti i negozi del Parco Da Vinci.

Dal 6 aprile al primo maggio, infine, arriva una grande novità: la Mostra dei dinosauri. Una straordinaria esposizione di dinosauri a grandezza naturale, statici ma anche animatronici, lascerà senza fiato grandi e piccini.

Il Parco da Vinci garantisce, e lo ha fatto anche nei momenti più duri, alle famiglie un posto sicuro dove godere di un po’ d’aria e di spensieratezza, potendo contare sui suoi ampi viali lungo i quali si sviluppano negozi e servizi. A questo sforzo si accompagna da sempre l’attenzione verso il territorio che lo ha visto negli anni protagonista di attività dedicate alle famiglie e non solo, così come di iniziative sociali e di sensibilizzazione.