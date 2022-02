Minuto di silenzio in consiglio comunale a Cerveteri per Jacopo Rinaldi - Terzo Binario News

Raccoglimento anche per una giovane 23enne residente a I Terzi morta alcuni giorni fa

Si è aperto con un momento estremamente toccante il Consiglio comunale di Cerveteri di oggi. Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci infatti, ha infatti voluto celebrare insieme all’Aula, un momento di raccoglimento per due giovani ragazzi della città venuti a mancare troppo presto.

Si tratta di Jacopo Rinaldi, 35enne deceduto a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla sua moto, e di Chiara Bucci, giovanissima 23enne residente a I Terzi scomparsa nei giorni seguenti.

Un silenzio accolto dall’intera assise, durante il quale i Consiglieri comunali hanno voluto esprimere a nome della collettività tutta, il dolore e il cordoglio per la perdita di due giovani vite.

A seguire, un momento di raccoglimento anche per Nadia Biscetti, sorella di due storici dipendenti comunali etruschi, per l’Ingegner Mauro Nunzi, ex Dirigente dell’Urbanistica del Comune di Cerveteri e di altri comuni del litorale molto apprezzato e ancora molto ben voluto al Granarone e per David Sassoli, Presidente dell’Europarlamento.

Il Consiglio prosegue con altre informazioni iniziali da parte del Sindaco e la discussione dei punti all’Ordine del Giorno.