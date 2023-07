Al Museo del Sax la Botta Band porta il lato sorridente del jazz • Terzo Binario News

Sabato 8 luglio 2023, al Museo del Saxofono, è di scena il jazz sorridente della Botta Band.

Alberto Botta, il mitologico batterista di Renzo Arbore e di “Quelli della Notte”, accerchiato dai migliori musicisti swing della capitale, proporrà un repertorio frizzante e coinvolgente, come una vera notte del jazz richiede…

Jazz di qualità e tanto divertimento con i grandi capolavori di George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e Duke Ellington non lesinando incursioni nei ruggenti anni ’20.

Un evento volutamente confezionato per ricreare lo spirito estroverso tipico della swing era con un’atmosfera ironica e affascinante allo stesso tempo.

Eclettico, spassoso, dirompente, Alberto suona, fischietta, parla col pubblico, fa battute, diverte e si diverte e così si esprime “…Il jazz da sempre è creatività, energia, feeling e nasce come musica popolare e di intrattenimento. Poi è finito nei teatri diventando qualcosa a metà tra musica classica e pop… Prima era una musica da ballare, una musica gioiosa che voleva far divertire la gente e quindi non mi vergogno di scherzare con i suoni e con il pubblico e di mischiare il jazz con l’entertainment”.

Al suo fianco la suadente voce di Antonella Aprea, Carlo Ficini al trombone, Giorgio Cuscito al sax tenore, Vincenzo Lucarelli al pianoforte e Stefano Nunzi al contrabbasso.

MODALITÁ E TEMPI DI ACCESSO

ORARI

Apericena: ore 20.30

Concerto: ore 21.30

Per tutti coloro che parteciperanno al solo concerto, l’ingresso sarà garantito dalle ore 21.10.

COSTI

Apericena: 15,00€ *

Concerto: 17,00€

(più 1,00€ diritti di prevendita)

* L’apericena si svolgerà in modalità buffet, serviti dal nostro personale.

Nel rinfresco sarà presente una vasta scelta tra aperitivi, stuzzichini di vario tipo, piatti unici freddi o caldi, il tutto accompagnato da bibite analcoliche, succhi, aperitivi, caffè, acqua e vini freschi.

Sarà possibile prenotare l’apericena ENTRO venerdì 7 luglio 2023.

Per allergie, intolleranze ed esigenze alimentari contattare la segreteria del Museo.

Gli eventi si svolgeranno nel giardino esterno del Museo

e in caso di mal tempo nella sala interna.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Museo del Saxofono Via dei Molini snc (angolo via Reggiani) 00054 Maccarese – Fiumicino (RM) Contatti +39 06.61697862 info@museodelsaxofono.com