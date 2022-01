Al liceo "Pertini" di Ladispoli prosegue l'orientamento on line: Open day il 15 - Terzo Binario News

Sono giunte alla seconda tornata le attività di Orientamento del Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli. Dopo il primo Open Day, che si è svolto a dicembre, ne è previsto un secondo che si terrà sabato 15 gennaio dalle 9 alle 13. Il primo indirizzo di studi a essere presentato sarà il Classico, per proseguire poi con il Linguistico e, in conclusione, lo Scientifico, sia tradizionale che Cambridge. Anche questo appuntamento sarà interamente online sulla piattaforma Jitsi.

L’intervento introduttivo sarà affidato al Dirigente Scolastico professoressa Fabia Baldi, che presenterà, insieme a docenti e studenti, l’offerta formativa della scuola. Tutte le informazioni, anche quelle relative ai link delle stanze virtuali, sono disponibili alla sezione “Orientamento” del sito del Liceo, oppure all’indirizzo https://sites.google.com/view/pertiniorienta/home/orientamento-in-entrata?authuser=0.

Sul canale YouTube del Liceo sono disponibili inoltre due video che sostituiscono la visita dei locali della scuola che genitori e ragazzi fanno in occasione dell’Open Day. Basta cercarli su un motore di ricerca oppure seguire i seguenti link: https://www.youtube.com/watch?v=oQHw4IM32xg (una presentazione guidata dal DS Fabia Baldi) e https://studio.youtube.com/video/6Exn-YATw0Q/edit (un giro della scuola insieme agli studenti).

Ma le attività di Orientamento del Liceo non si esauriscono con l’Open Day: nella settimana che va da lunedì 17 gennaio a venerdì 21 è in programma un nuovo ciclo di sportelli didattici disciplinari, che consistono in un incontro con i docenti di diverse materie. I ragazzi potranno seguire lezioni simulate e attività didattiche, per farsi un’idea più concreta dei metodi di insegnamento e dei contenuti delle materie degli indirizzi offerti dal Liceo. Anche questi incontri si svolgeranno in modalità remota (e sincrona, “in diretta”) su piattaforma Jitsi.

Per iscriversi basterà mandare un’email all’indirizzo orientamento@liceopertiniladispoli.edu.it, specificando il corso scelto, il giorno di svolgimento e il nome del docente. In risposta alla mail riceveranno il link per accedere all’incontro online. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno prima della data prevista per lo sportello.

Ed ecco infine il calendario degli incontri previsti:

Lunedì 17 gennaio

Ore 16-17 Prof.ssa Barbara Volpotti – En voyage pour la France (introduzione alla lingua e alla cultura francese)

Ore 17,15-18,15. Prof.ssa Marika Baorto – El barrio español (introduzione alla lingua e cultura spagnola)

Martedì 18 gennaio

Ore 16-17 Prof. Giovanni Piazza – English is music! (introduzione alla lingua e cultura inglese)

Ore 17,15-18,15 Prof.ssa Tina Coppola – Il Greco è… un classico! (introduzione alla lingua e cultura greca)

Mercoledì 19 gennaio

Ore 16-17, Prof. Giovanni Piazza – Vieni avanti, creativo! (laboratorio di scrittura con il direttore del giornale scolastico Res Novae)

Ore 17,15-18,15 Prof.ssa Tina Coppola – Latine discere (introduzione alla lingua e cultura latina nell’indirizzo Classico)

Giovedì 14 gennaio

Ore 16-17 Prof.ssa Pamela Marano – Noi e la matematica (lezione propedeutica di Matematica)

Ore 17,15-18,15 Prof.ssa Alexandra Recchi – Pisum sativum e… noi (Biologia: viaggio nei caratteri mendeliani della nostra specie)

Venerdì 15 gennaio

Ore 16-17 Prof. Pamela Marano – Conosciamo il mondo (lezione di Fisica)

Ore 17,15-18,15 Prof.ssa Francesca Caradonna – L’ora di Latino (introduzione alla lingua e cultura latina nell’indirizzo Scientifico)