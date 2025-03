Al comune di Civitavecchia si assumono tre funzionari di Servizi Educativi per gli Asili • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia compie un passo significativo verso il rafforzamento della propria struttura organizzativa con l’indizione di due nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di figure strategiche nel settore dell’educazione.

Sono stati infatti pubblicati i bandi per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Servizi Educativi per gli Asili Nido – con un posto riservato ai militari volontari congedati senza demerito – e di un posto per Funzionario Servizi Educativi per la Scuola dell’Infanzia, con specializzazione nel sostegno.

Si tratta di un intervento fondamentale per garantire la continuità e la qualità dei servizi educativi della città, rispondendo così alle esigenze di famiglie e bambini e, allo stesso tempo, rafforzando la capacità operativa dell’Ente.

Il Sindaco Marco Piendibene ha espresso soddisfazione per questa importante iniziativa:

“Con questi concorsi pubblici, l’Amministrazione conferma la volontà di investire nelle risorse umane e nella qualità dei servizi essenziali. Assumere nuove figure professionali significa migliorare l’efficienza del Comune e garantire risposte concrete ai bisogni educativi della città. È un segnale importante per la comunità e per chi aspira a lavorare nel settore pubblico.”

L’Assessore al Lavoro Piero Alessi ha sottolineato l’importanza di questa scelta per il tessuto occupazionale cittadino:

“Il Comune torna ad assumere dopo anni di difficoltà. Questi bandi rappresentano una grande opportunità per il territorio, non solo perché rafforzano settori strategici, ma anche perché offrono occasioni di impiego stabile e qualificato. L’attenzione al mondo del lavoro e alla valorizzazione delle competenze resta una nostra priorità.”

L’Assessore all’Istruzione Stefania Tinti, dal canto suo, ha evidenziato l’impatto positivo sui servizi educativi:

“L’educazione della prima infanzia è una priorità assoluta. Con queste nuove assunzioni potremo garantire un servizio educativo ancora più efficace e attento alle necessità dei bambini e delle famiglie, con particolare riguardo ai più piccoli e alle situazioni che richiedono supporto dedicato. È un investimento sul futuro della nostra città.”

Un ringraziamento va agli uffici preposti per la loro professionalità e solerzia durante tutto l’iter amministrativo.

I bandi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia e sulla piattaforma InPA. Gli interessati potranno presentare la domanda secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici. I termini di presentazione delle domande apriranno il 19 marzo, dunque sul sito del comune saranno pubblicate a ridosso della data