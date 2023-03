Al Claudio di Tolfa gli allievi del Comprensivo alla scoperta dell'Harry Potter napoletano • Terzo Binario News

Per la Giornata internazionale della felicità, organizzato dai Comuni collinari e dall’Istituto, lunedì incontro con l’autore della saga su Gennarino di Gennaro

Per celebrare la Giornata internazionale della Felicità gli allievi del Comprensivo “Tolfa”, delle sedi di Allumiere, Tolfa e Santa Severa Nord vivranno una mattinata davvero particolare, organizzata dall’Istituto e dai due Comuni collinari, con la collaborazione della sezione tolfetana della Fidapa.

Appuntamento lunedì 20 marzo al teatro Claudio di Tolfa, dove i ragazzini incontreranno un singolare personaggio, loro coetaneao, nato dalla fantasia e dalla penna di Giovanni Fusco, scrittore, professore e molte altre cose.

Sarà infatti presentato, dall’autore, l’ultimo libro di quella che è una vera e propria “saga”: “Gennarino di Gennaro e la scoperta delle trame tenebrose”, nel corso di un incontro moderato dal dottor Maurizio De Pascalis, cui partecipano, per il Comune di Allumiere, il sindaco Luigi Landi e la vice sindaca e assessore alla pubblica istruzione Marta Stampella e, per l’amministrazione tolfetana, la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessora alla Cultura Tomasa Pala, oltre alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Tolfa Laura Somma.

Gennarino Di Gennaro è un Harry Potter napoletano, che non combatte Voldemort e i maghi oscuri, ma lotta contro i “cattivi” di tutti i giorni, con

coraggio, in difesa dei più deboli. Quel coraggio che ciascuno di noi può

scegliere di avere, in nome della giustizia e della verità, agendo così da

vero supereroi. Il ragazzo è minuto, magro come un chiodo, di carnagione scura e con un cespuglio per capelli. È silenzioso, gentile, timido, ma intelligente e molto

ben istruito. Scopre, in modo fortuito, di avere doni extrasensoriali:

muovere oggetti a distanza, vedere, parlare e interagire con i defunti, udire

e captare oggetti oltre gli ostacoli, poter separare la parte spirituale da

quella materiale del suo corpo.

Giovanni Fusco

“Gennarino Di Gennaro e la scoperta delle trame tenebrose”, edito da Nisroch, è il nuovo viaggio proposto da Giovanni Fusco, poliedrico e multiforme napoletano: scrittore di teatro e cinema, regista, attore, insegnante di

scienze religiose, volontario accanto alle persone diversamente abili con le quali e per le quali mise in piedi una compagnia teatrale, appassionato di

informatica e di videogame, cultore e appassionato di cinematografia

soprattutto di animazione.

Gli insegnanti hanno preparato i ragazzi all’incontro che, prendendo spunto dal libro, affronterà anche il delicato tema del bullismo. Ed anche la redenzione del bullo. Senza dimenticare i doni di Gennarino che si possono interpretare come i talenti che tutti possiedono, soprattutto i ragazzi e che devono essere sostenuti e aiutati a venir fuori.

“L’incontro con l’autore vuole essere un modo alternativo di vivere una lezione di educazione civica sulla felictà possibile a partire dall’impegno di ognuno di noi – spega l’assessora Pala – gli alunni saranno coinvolti e interverranno discutendo con lo scrittore e formulando domande sul libro e sul tema del bullismo”.