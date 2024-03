Al Cinema Moderno di Cerveteri c’è “Il canto delle libertà”, il film che rompe il tabù sulla pedofilia • Terzo Binario News

Campione di incassi oltreoceano con 250 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo, in programmazione al Cinema Moderno di Cerveteri

Uno dei più grandi successi estivi d’oltreoceano è stato Sound of Freedom – Il canto della libertà di Alejandro Monteverde. È costato 40 milioni di dollari, al momento ne ha guadagnati 250 in tutto il mondo. Qual è la chiave del successo? L’importanza del tema trattato, ma al tempo stesso la particolarità dell’intero progetto.

Uscito nelle sale cinematografiche italiane pochissimi giorni fa, il film “Sound of Freedom”, che vede l’interpretazione di uno straordinario Jim Caviezel (noto al grande pubblico per aver fatto la parte di Gesù nel film capolavoro “La Passione di Cristo”), arriva al Cinema Moderno di Cerveteri.

Sound of Freedom narra la storia vera di un agente dell’FBI, Tim Ballard, che si occupa di contrastare la pedopornografica. Per riuscire ad intercettare non solo i clienti ma anche liberare più bambini possibili, intraprende operazioni complesse che lo porteranno a scelte difficili, rischiando di sacrificare non solo la sua professione, ma anche la sua stessa vita. L’eroismo di Tim contribuirà a dare avvio ai protocolli di cooperazione internazionale nella lotta alla pedopornografica e della tratta dei minori. Due fenomeni poco conosciuti dal grande pubblico, ma in drammatica crescita.

Lo troverete in programmazione venerdì 15 e mercoledì 20 marzo alle ore 21:30 e sabato 16 e domenica 17 marzo alle ore 21:30. Per informazioni, chiamare lo 069941640.

