Aiutiamo Rama una cagnolina disabile • Terzo Binario News

RAMA E’ una cagnolina paralizzata che proviene dalla Sicilia. Adesso ha circa 9/10 anni. Compatibile con cani maschi e femmine e anche i gatti.. Necessita dello svuotamento della vescica manuale , mentre per le feci è assolutamente autonoma..Rama pesa circa 16 chili, ha il suo carrellino.. Oramai sono anni che faccio appelli per lei, ma nessuno si è mai interessato a questa cagnolina.. Voglio sperare in un miracolo.. Si trova nelle Marche. Per una adozione meravigliosa la portiamo ovunque.. Rama se lo merita come ognuno dei cagnolini che vengono salvati con tanti sacrifici..

Grazie se vorrete condividere l’appello di Rama.

Contatti: CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it