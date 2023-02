Ai Parchi Ina Casa e Borsellino di Cerveteri nuovi alberi e specie arbustive con il “Progetto Ossigeno” • Terzo Binario News

L’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Appetiti: “Importante crescita del patrimonio arboreo cittadino”

120 nuove unità nel patrimonio arboreo di Cerveteri. Sono in corso in questi giorni gli interventi di messa a dimora di nuove alberature nelle aree verdi del territorio comunale di Cerveteri. È frutto del “Progetto Ossigeno”, finanziato dalla Regione Lazio, al quale il Comune di Cerveteri, per tramite dell’Assessorato all’ambiente, ha partecipato aggiudicandosi la piantumazione di nuove alberature, che andranno dunque ad arricchire il patrimonio arboreo cittadino.

Nel dettaglio, i nuovi arbusti sono stati posizionati presso il Parco Ina Casa e presso il Parco di Via Paolo Borsellino.

“Come sempre accade il nostro Ente partecipa a tutti i bandi degli enti sovracomunali, tra cui anche questo della Regione Lazio, che si pone l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico mediante la messa a dimora di alberi e arbusti in aree prossime al centro città. Un sistema che contribuirà a migliorare sensibilmente il centro abitato, sia da un punto di vista ambientale che chiaramente visivo – ha detto Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – già negli anni passati e nel precedente mandato, quando il ruolo di Assessore alle Politiche Ambientali era ricoperto dalla nostra attuale Sindaca Elena Gubetti, come Ente avevamo partecipato a tale progetto. Nella precedente occasione, le aree verdi interessate erano quelle di Cerenova, ovvero quelle di via Luni e quello di via dei Tirreni. Oggi il progetto si è spostato a Cerveteri capoluogo”.

“Già nei giorni scorsi – prosegue l’Assessore Appetiti – insieme alla Multiservizi avevamo piantumato nuove alberature nella Frazione di Cerenova: 20 peri ornamentali lungo Viale Campo di Mare, la strada principale che da Cerenova conduce a Campo di Mare. Ora questo nuovo importante e significativo intervento, che arricchisce il patrimonio arboreo cittadino di 120 nuove unità”.

Al Parco Ina Casa sono state messe a dimora 17 alberi e 25 specie arbustive varie, mentre a Parco Borsellino 25 nuovi alberi e 53 specie arbustive varie, per un totale di 120.