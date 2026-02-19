Ai Lotti di Ostia arrivano i Carabinieri: 6 arresti per armi, droga e reati ambientali • Terzo Binario News

Si è da poco conclusa l’ampia operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, impegnati sul litorale romano in un’attività di prevenzione dei reati e contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle aree di piazza Gasparri e dei cosiddetti Lotti.

L’intervento, in linea con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego sinergico dei militari del N.I.L., del N.A.S. di Roma, del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, delle A.P.I. (Aliquote di Primo Intervento) della Compagnia Aeroporti di Roma, del Nucleo Forestale e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare.

Al termine delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 6 soggetti, di cui 4 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 2 in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Un colpo significativo alla logistica del crimine è stato inferto con la restituzione di un immobile di edilizia popolare, occupato illecitamente e trasformato in una base per lo stoccaggio e la vendita della droga. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare centinaia di dosi di hashish, cocaina, crack e marijuana, oltre a denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Oltre agli arresti, sono stati denunciati in stato di libertà 10 soggetti: uno per spaccio, uno per detenzione abusiva di armi e otto per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e arnesi atti allo scasso. In un inaspettato deposito, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 324 cartucce di vario calibro (calibro 16, 79 e 22 flobert), circa 200 grammi di polvere nera da sparo e tutto il materiale necessario per il confezionamento e la ricarica delle munizioni. Sul fronte del decoro urbano, i Carabinieri della Stazione Forestale di Ostia hanno ispezionato un’area di parcheggio pubblica dell’Ater, individuando una “discarica abusiva” di carcasse di autovetture. I controlli hanno portato all’accertamento di responsabilità amministrative e penali in materia ambientale nei confronti di 16 soggetti, per abbandono di rifiuti pericolosi, con sanzioni amministrative per un importo record di 41.600 euro.

I controlli specialistici del N.A.S. e del N.I.L. in tre esercizi commerciali hanno portato a sanzioni per 4.000 euro per gravi carenze igienico-sanitarie. Complessivamente, il dispositivo ha identificato 283 persone e controllato 132 veicoli, elevando 14 sanzioni al Codice della Strada per un totale di circa 3.420 euro, con il ritiro di 3 patenti e il sequestro di un veicolo. Infine, 18 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, a seguito del sequestro di ulteriori dosi di cocaina, hashish e crack. L’intera attività conferma l’impegno dell’Arma nel presidiare i quadranti più complessi del litorale, colpendo sia i reati predatori che il degrado ambientale.