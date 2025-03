Ai domiciliari, picchia il padre con cui convive, 38enne arrestato all'Alessandrino • Terzo Binario News

Ancora violenza tra le mura domestiche, questa volta a farne le spese è stato un anziano genitore vittima del figlio violento.

I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestare in flagranza il figlio, un 38enne romano, già noto alle forze dell’ordine e in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

I militari, a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in viale dei Romanisti, presso l’abitazione dove il 38enne vive con la famiglia, in regime di arresti domiciliari, dove poco prima aveva aggredito con insulti e minacce il padre, e aveva continuato nella sua condotta anche in presenza dei Carabinieri.

Ai militari, l’anziano genitore, ha poi raccontato di essere vittima di maltrattamenti fisici e psicologici da parte del figlio da gennaio di quest’anno, ma che non aveva mai denunciato fino ad oggi.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica, i Carabinieri lo hanno arrestato e successivamente accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la permanenza in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.