“Ai campetti di via Firenze a Ladispoli ancora nessun intervento, nonostante le promesse” • Terzo Binario News

Un cittadino polemizza: “Troppo pericoloso, vado a giocare a basket a Cerveteri o a Marina di San Nicola”

Il 26 giugno ed i giorni seguenti, leggo dalle pagine di prestigiosi giornali online locali questa notizia “Campetti di via Firenze a Ladispoli, il Comune: “Tornano ferro e retina dei quattro canestri”.

In particolare, si apprende “è stato eseguito, in accordo con il sindaco Alessandro Grando, dal consigliere comunale delegato rapporti Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli, il sopralluogo per constatare lo “status quo” dell’impianto”.

Di seguito, si rileva la seguente promessa: “immediatamente ripristineremo il “ferro” e la “retina” dei singoli quattro canestri che sono stati oggetto di azioni di vandalismo”.

Ecco, volevo evidenziare che ad oggi non è stato fatto nulla purtroppo, niente ferri, niente retine, un problema risolvibile in meno di tre ore.

Tra l’altro, uno dei ferri, come dimostrano le foto, non è ben fissato al tabellone ed è anche spezzato e le reti di recinzione ormai divelte possono costituire un pericolo per i bambini che giocando a pallone sui campi di cemento, che prima erano adibiti a basket, potrebbero farsi male per recuperare i palloni che finiscono sul prato.

Nel frattempo, io vado a giocare ai campetti da basket a Cerveteri o a quelli di Marina di San Nicola.

Buon Lavoro e soprattutto una cortesia finale, la prossima volta usiamo bene gli avverbi di tempo”.

Lettera firmata

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it