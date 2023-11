Agostino De Angelis pronto ad incantare ancora Ladispoli, secondo appuntamento in Biblioteca • Terzo Binario News

Appuntamento per giovedì 30 novembre alle ore 16:30 con ingresso libero

Giovedì 30 Novembre alle ore 16.30 con ingresso libero, nella Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli sarà realizzato il secondo incontro culturale del progetto ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis dal titolo “Autori e Artisti tra Letteratura, Storia, Teatro e Cinema”, promosso dal Comune di Ladispoli, Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca e organizzato dall’Associazione Culturale ArchéoTheatron.

L’evento sarà dedicato al mondo del cinema con la presentazione del libro di Rosario Tronnolone “Alfred Hitchcock, ritratti di Signore” (Edizioni Sabinae), critico cinematografico, attore, regista e giornalista di Radio Vaticana di cui cura un programma settimanale dedicato al Cinema. Una biografia artistica di Alfred Hitchcock, a quarant’anni dalla scomparsa, raccontata attraverso la visione dei suoi film più famosi. Geniale inventore di forme, il Maestro inglese ci ha lasciato con l’insieme delle sue opere una specie di autobiografia dell’anima. Lo sguardo dell’autore si sofferma in particolar modo sui personaggi femminili, incarnati da alcune tra le attrici più affascinanti del grande schermo, chiamate di volta in volta a reiterare un vago ideale, a dar vita ad un fantasma d’amore. Tra queste, musa ispiratrice del regista, fu la diva Ingrid Bergman che fu moglie e attrice del regista Roberto Rossellini, che visse con il marito su questo territorio. Quale luogo migliore quindi, se non scegliere di parlare di Cinema nella Città di Ladispoli, che ha accolto già dagli anni ’50 – ‘60 grandi registi, come Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Dino Risi che hanno utilizzato come set cinematografici diversi luoghi della città.

Nella presentazione affiancherà e dialogherà con l’autore, l’attrice Evelina Nazzari (figlia del noto attore Amedeo Nazzari), e nella lettura dei testi insieme a De Angelis, saranno coinvolte Monia Marchi e Nerina Piras, allieve del Corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci; curatrice dell’evento Desirée Arlotta.