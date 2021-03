Senza mascherina salgono sul bus e aggrediscono l'autista - Terzo Binario News

Senza mascherina nel bus vanno in escandescenza. I Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Romano hanno arrestato due uomini per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. I militari, intervenuti al capolinea del piccolo centro di Sant’Angelo Romano, hanno appurato che l’autista di uno dei tanti bus che viaggiano sulla tratta per Roma ha visto salire sul suo mezzo due persone, senza mascherina.

Il conducente, prima di partire, ha ricordato ai due passeggeri l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale. Per tutta risposta, i due hanno iniziato ad inveire contro di lui. La situazione è degenerata, così il conducente ha deciso di chiedere aiuto al 112.

Dopo pochi minuti ecco i Carabinieri di zona, che hanno cercato di calmare gli animi ma il nervosismo dei due ha preso il sopravvento: prima hanno iniziato a vandalizzare il mezzo pubblico e poi hanno cercato di aggredire fisicamente il conducente che, solo grazie all’intervento dei militari, è riuscito a non essere colpito.

La corsa, nel frattempo, è stata soppressa e i militari hanno dovuto anche inseguire i due, che nel frattempo stavano hanno cercato di far perdere le proprie tracce. Solo l’arrivo di altre pattuglie sul posto ha consentito di bloccare ed arrestare i due uomini, accusati di resistenza a pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio.