Aggredisce il padre e con il coltello minaccia i carabinieri, arrestato 22 di Cerveteri - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 22enne di

Cerveteri, per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, nella tarda serata di domenica i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti presso un’abitazione scongiurando peggiori conseguenze.

Infatti nell’abitazione era stata segnalata un’accesa lite familiare e i militari, in

pochissimo tempo, si sono recati sul posto dove hanno accertato che un giovane 22enne, per futili motivi e in stato di alterazione psicofisica, stava aggredendo il padre.

Il giovane, alla vista dei militari intervenuti, si alterava maggiormente e li minacciava brandendo un coltello, prima di essere definitivamente disarmato e bloccato. L’aggressore è stato successivamente accompagnato presso la Caserma di via Sangallo e, al termine degli accertamenti e sulla scorta delle dichiarazioni raccolte, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.