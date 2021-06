Aggiornate le tariffe cimiteriali relative ai servizi necroforici nel Comune di Civitavecchia - Terzo Binario News

Sono state aggiornate le tariffe cimiteriali relative ai servizi necroforici nel Comune di Civitavecchia

. La Giunta municipale ha dato seguito agli indirizzi del consiglio comunale secondo i quali è stato accordato l’adeguamento delle tariffe (ferme al 2006) per i suddetti servizi, a fronte dell’impegno da parte di Civitavecchia Servizi Pubblici ad effettuare investimenti in opere di manutenzione per 40mila euro al mese (a decorrere da ottobre 2020). Un risultato che sarà immediatamente destinato a riportare i due cimiteri comunali a livelli di decoro adeguati al loro utilizzo e alla frequentazione dei cittadini.

Spiega il Vicesindaco Manuel Magliani: “L’Amministrazione comunale invero si era impegnata ad attualizzare le tariffe cimiteriali, ferme da quindici anni fa, nel più ampio ragionamento sui contratti in essere con Csp srl.

A suo tempo accordammo tale aggiornamento, agganciandolo tuttavia alla disponibilità da parte della stessa Csp, concessionaria dei cimiteri e deputata ad eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad investimenti sulle due aree, che come i cittadini sanno hanno urgente bisogno di interventi manutentivi e strutturali. Nel mese di maggio la Csp ha comunicato di dare seguito agli impegni assunti con il piano di risanamento a suo tempo approvato. L’adeguamento delle tariffe, che si articolerà in media in alcune decine di euro a seconda dal servizio, si tradurrà quindi immediatamente e in maniera costante in una serie di opere di messa in sicurezza che si articolano in un percorso di adeguamento funzionale al miglioramento del quadro complessivo dei cimiteri”.