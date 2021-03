Si scaglia contro gli agenti: poliziotto refertato con 25 giorni di prognosi - Terzo Binario News

Alle 19,55 di sabato 13 marzo il persona del Distretto Fidene e delle Volanti hanno arrestato per rapina un italiano 42 anni rapina. L’uomo è giunto su via Salaria in taxi. È salito a bordo di una Peugeot, trovata aperta e con le chiavi all’interno. Il proprietario del veicolo lo ha raggiunto e ne è nata una colluttazione. Provvidenziale l’arrivo delle forze dell’ordine.

A Marino invece, in via Castagnole di sotto, sempre ieri la Polizia è dovuta intervenire e arrestare per un italiano di 28 anni che, secondo quanto riferito dalla ex compagna, aveva danneggiato il cancello esterno e la porta di ingresso di casa della donna.

Il giovane si è scagliato contro gli agenti, uno di questi ha riportato il distacco della falange (25 giorni di prognosi).