Aeroporti: Roma Fiumicino si conferma hub migliore d'Europa • Terzo Binario News

Anche quest’anno l’aeroportodi Roma Fiumicino è stato eletto miglior scalo d’Europa.

Nel dettaglio, l’hub Leonardo da Vinci ha conquistato – per il settimo anno consecutivo –le preferenze dei viaggiatori nella categoria degli aeroporti con più di 40 milioni di passeggeri.

A decretare questo riconoscimento è il sondaggio Airport Service Quality (Asq) Award, che viene annualmente indetto dall’Airport Council International World, ovvero l’associazione internazionale di categoria che riunisce tutti gli aeroporti del mondo.

Sono state diverse le peculiarità dello scalo romano apprezzate dai partecipanti al sondaggio: dai servizi offerti alla pulizia della struttura, passando perla presenza di moderni comfort in grado di rendere più piacevole l’esperienza all’interno dell’aerostazione.

L’aeroporto di Roma Fiumicino ha così visto consolidarsi ancora una volta la sua posizione di leadership nell’ambito aeroportuale a livello internazionale.

Roma Fiumicino: uno scalo aeroportuale all’avanguardia

Il successo dell’aeroporto Leonardo da Vinci tra i viaggiatori è il frutto di un impegno su più fronti. Innanzitutto, l’aerostazione da diversi anni ha tracciato un percorso improntato all’efficienza e all’innovazione tecnologica. Proprio per questo, l’hub ha puntato sull’adozione del sistema biometrico per l’identificazione rapida, ovvero una tecnologia all’avanguardia che permette di rendere i controlli di sicurezza estremamente più rapidi e agevoli per i passeggeri.

L’hub ha scelto di investire anche sull’accessibilità, concentrando i suoi sforzi per rendere la struttura maggiormente accessibile ai passeggeri con ridotta mobilità. I nuovi servizi implementati sono numerosi e orientati a garantire un’esperienza di viaggio il quanto più piacevole possibile a famiglie con bambini, anziani e utenti con esigenze speciali.

Dalla ricerca delle migliori soluzioni per incrementare il comfort degli utenti, passando per l’ampliamento e l’implementazione delle varie aree che compongono l’hub, sono diversi i punti di forza di uno snodo strategico per il traffico aereo nazionale e internazionale.

Anche trovare parcheggio all’aeroporto di Fiumicino diventa smart

L’esperienza per chi passa per l’hub Leonardo da Vinci è all’insegna del relax anche per quello che riguarda situazioni generalmente stressanti, come la ricerca del parcheggio nei pressi del terminal.

In questo caso, il merito è da attribuire ai servizi messi a disposizione da realtà come MyParking, una piattaforma specializzata che permette di trovare e prenotare il parcheggio all’aeroporto di Fiumicino più indicato per le proprie necessità direttamente online. Grazie alla sua interfaccia grafica user friendly e intuitiva, anche gli utenti meno abituati a utilizzare la tecnologia potranno usufruire facilmente del servizio.

La piattaforma ha selezionato un’ampia varietà di soluzioni: dalle strutture al coperto a quelle scoperte, da quelle aperte 24 ore su 24 a quelle che offrono soluzioni specifiche, una volta impostata la data e l’orario di arrivo, il portale restituirà un elenco di tutte le strutture disponibili per parcheggiare all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Inoltre, i parcheggi disponibili su MyParking permettono all’utente di optare per una serie di servizi, come per esempio la navetta, che trasporta i passeggeri all’aeroporto e li riprende in base agli orari dei voli, oppure il car valet, che permette di consegnare l’auto di fronte al terminal direttamente a un addetto dello staff che provvederà poi a riconsegnarla sempre nel punto concordato.

Allo stesso modo, è importante ricordare che in fase di prenotazione, in base alle disponibilità della struttura, è possibile selezionare una serie di servizi aggiuntivi, come per esempio la programmazione del lavaggio completo della vettura (anche manuale), il cambio delle gomme, la ricarica per i veicoli elettrici e il trasferimento in caso di partenza dall’aeroporto di Ciampino.

Infine, se si decide di effettuare il pagamento online, sarà possibile usufruire di tariffe scontate rispetto alla somma da corrispondere direttamente presso la struttura.