Addio all'ex sindaco di Santa Marinella Achille Ricci, il cordoglio di Tidei • Terzo Binario News

Funerale privato lunedì alle 15 nella Chiesa di San Giuseppe

“ Ho appreso purtroppo questa mattina la triste notizia della scomparsa del dottor Achille Ricci, un personaggio politico di indubbio spessore, che ha ricoperto la carica non solo di Sindaco di Santa Marinella ma anche quelle prestigiose di consigliere regionale e presidente della Provincia di Roma quale esponete di spicco di Forza Italia.

Il mio pensiero va ora alla sua famiglia, in particolare alla moglie Ileana apprezzata insegnante di Santa Marinella e al nipote Bruno Ricci attuale consigliere comunale della nostra cittadina, ai quali porgo le mie più sentite condoglianze.

Le esequie funebri si svolgeranno in maniera strettamente religiosa e privata per volere dei familiari lunedì prossimo alle ore 15 nella Chiesa di San Giuseppe. L’amministrazione tutta parteciperà alla cerimonia con il Gonfalone del Comune per porgere un ultimo saluto al compianto ex sindaco Achille Ricci”.

Il sindaco Avv Pietro Tidei