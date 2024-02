Addio alla maestra Giulia, Allumiere e i bimbi piangono la Cappelletti: aveva 27 anni • Terzo Binario News

La comunità di Allumiere e quella scolastica di Civitavecchia sono affrante dal dolore per la morte di Giulia Cappelletti, un’insegnante 27enne morta nel sonno domenica.

Nativa del comune collinare, lavorava alla scuola primaria Cesare Laurenti di Civitavecchia dove la notizia ha colpito duramente il mondo scolastico poiché era ben voluta sia dai piccoli alunni che dei colleghi insegnanti.

Ai funerali che si sono tenuti in paese, la comunità si è stretta intorno alla mamma Nadia e alla sorella Silvia.

In chiesa, per la cerimonia funebre, sono stati apposti palloncini bianchi con le letterine dei bambini e la lettera delle colleghe proprio accanto all’altare.

«Una tragedia inspiegabile la morte di Giulia – la riflessione del parroco don Roberto – per la quale si provano rabbia, dolore e amarezza. Tutta Allumiere si stringe alla mamma, alla sorella e ci affidiamo a Dio affinché le conforti, le guidi e le aiuti e ci impegniamo a pregare per l’anima di Giulia».

Vicini ai familiari il sindaco Luigi Landi e l’amministrazione allumierasca.

Giulia Cappelletti si era diplomata con il massimo dei voti alle superiori. Dopo il quinquennio di Scienze della Formazione Primaria presso l’università “Lumsa” di Roma si è laureata con 110 e lode. Ha svolto il corso “Tfa” per la specializzazione nel sostegno e l’ha conseguito con 30/30. Stava svolgendo l’anno di prova alla primaria per entrare in ruolo definitivamente.