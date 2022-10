Addio ad Alessio Galatolo, il 45enne di Civitavecchia morto a Civitanova Marche • Terzo Binario News

A dare la notizia, i colleghi di Cronachemaceratesi.it

Scomparso Alessio Galatolo. Il 45enne di Civitavecchia viveva da tempo nelle Marche dopo la laurea conseguita all’Università di Camerino ed era ricoverato in seguito a un malore. Lo hanno trovato riverso in casa. I Carabinieri marchigiani indagano sul decesso.

Quando la notizia si è sparsa in città è stato immediato il cordoglio, in quanto Galatolo era molto conosciuto.

L’uomo è stato soccorso oggi pomeriggio nella sua casa, poi il ricovero in ospedale a Civitanova nel reparto di Rianimazione dove si è spento a distanza di alcune ore.

Troppo gravi i danni cerebrali riportati dopo un arresto cardiaco arrivato in seguito ad un’overdose.

Originario di Civitavecchia (Roma), da tempo residente a Civitanova dove per un periodo aveva lavorato come dipendente comunale.

Il 45enne è stato trovato privo di sensi in via D’Annunzio attorno alle 13, all’interno della sua abitazione.

Subito è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha condotto l’uomo all’ospedale di Civitanova, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Ha avuto un arresto cardiaco provocato dall’overdose che gli ha procurato anche danni cerebrali. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, le condizioni di Galatolo erano disperate. Il 45enne si è spento intorno alle 18.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Civitanova per capire i contorni della vicenda: se Galatolo fosse solo al momento dell’assunzione dello stupefacente che lo ha mandato in overdose e come si fosse procurato la droga.

Al momento i militari mantengono il riserbo sulle risultanze emerse dal sopralluogo nel1’appartamento dove Galatolo viveva. A dare l’allarme sono stati due amici che non riuscendo a contattarlo, sono andati a cercarlo a casa e lo hanno trovato riverso a terra.

Galatolo viveva da tempo nelle Marche: originario di Civitavecchia, aveva frequentato l’università di Camerino dove si era laureato in Giurisprudenza. Nella città camerte ha gestito in società una pizzeria e poi ha vinto nel Lazio un concorso pubblico. Grazie a questo impiego è arrivato a Civitanova tramite un trasferimento, dove era stato assunto come istruttore direttivo del servizio patrimonio. Era anche padre di due bambine.

Poi la dipendenza dalle sostanze, il naufragio del matrimonio e il tunnel della droga che gli ha rovinato la vita. Sospeso dal lavoro nel 2018 e poi licenziato nel 2019 dal Comune, la settimana scorsa era stato salvato dopo aver avuto un malore mentre si trovava all’interno di una abitazione sfitta in via Vela.

I vicini sentendo le grida avevano dato l’allarme salvandogli la vita. Stavolta invece per il 45enne non c’è stato nulla da fare.