Civitavecchia sott'acqua, la Gubetti: "La Prociv Cerveteri di supporto con le idrovore" • Terzo Binario News

“In queste ore Civitavecchia è stata flagellata da un nubifragio violento, da subito la situazione è apparsa molto critica. Per fortuna la pioggia e le esondazioni hanno provocato danni anche ingenti ma non si sono registrati feriti. Una giornata complessa con disagi e difficoltà, molte strade chiuse e la circolazione interrotta per ore anche nella vicina Santa Marinella.

Anche Cerveteri era stata allertata per possibili rovesci temporaleschi violenti ma fortunatamente non abbiamo registrato nessun problema.

Sin dalle primissime ore del pomeriggio il nostro gruppo Comunale di Protezione Civile attivato dalla Sala Operativa Regionale si è immediatamente recato a Civitavecchia con l’unità di supporto logistico per il soccorso con vari tipi di idrovore, e 3 equipaggi per il soccorso alla Popolazione alluvionata. In questo istante stanno ancora operando per svuotare dall’acqua case, garage e cantine totalmente allagati.

Nelle scorse ore ho sentito il mio collega Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, per esprimergli la mia solidarietà e vicinanza, rendendomi disponibile per ogni necessità e bisogno che la popolazione di Civitavecchia possa avere.

La nostra Amministrazione è vicina a tutti i cittadini e cittadine di Civitavecchia colpite da questa calamità. Un ringraziamento a tutti i soccorritori, vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari di Protezione Civile che stanno lavorando incessantemente da molte ore!”

La sindaca Elena Gubetti