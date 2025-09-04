Addio a Marco Coppari, imprenditore ed ex consigliere di Civitavecchia • Terzo Binario News

I messaggi di cordoglio del mondo politico

“Fratelli d’Italia Civitavecchia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Coppari, figura conosciuta e stimata nella nostra comunità, impegnato per anni sia come commerciante che come uomo politico.

Per anni è stato militante di Alleanza Nazionale e dirigente del Partito, Marco Coppari aveva nel cuore i valori e gli ideali della Destra ed ha sempre vissuto con sincerità e coerenza per questi valori, che ne hanno ispirato l’impegno e la passione per la politica.

Con Marco Coppari se ne va una persona genuina, che ha interpretato la politica come passione e servizio alla propria città, lasciando un segno nel percorso civile e umano di Civitavecchia e nel cuore di tanti.

A nome di tutta la Comunità di Fratelli d’Italia Civitavecchia esprimo la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore”.

Il Sindaco Marco Piendibene e l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio per la scomparsa di Marco Coppari, già consigliere comunale e impegnato per molti anni nella vita politica della nostra città. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze a nome della comunità civitavecchiese.

Paolo Iarlori

“La scomparsa di Marco Coppari ci lascia addolorati. Se ne va un punto di riferimento storico per tutta la comunità del centrodestra civitavecchiese, che – non solo da consigliere comunale – ha continuamente messo a disposizione i suoi mezzi per una politica migliore. Persona piacevole e di cuore, sempre attenta a difendere gli interessi del commercio. Mai un personalismo, mai gli interessi di parte messi davanti all’obiettivo comune. Marco resterà sempre un esempio saldo di ciò che l’impegno politico dovrebbe rappresentare: l’autentica espressione della propria libera personalità. Alla moglie, a Natalia ai figli Debora e Simone e a i suoi amati nipoti, alla famiglia tutta esprimiamo le nostre più sentite condoglianze.”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari.

Con profonda tristezza, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia e ai cari dell’amico e collega politico Marco Coppari. La sua scomparsa certamente lascia un vuoto nella nostra comunità. Ricorderemo sempre la sua passione, la sua dedizione e il suo impegno instancabile, nonostante la sofferenza, per le cause che abbiamo condiviso con La Svolta durante l’ultima competizione elettorale. In questo momento difficile, tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà vanno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari.

Fabiana Attig