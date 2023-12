Ad Allumiere in arrivo i pacchi natalizi per le famiglie in difficoltà • Terzo Binario News

Saranno donati dalla Croce Rossa e dall’Associazione “Madonna delle Grazie”

Un gesto di solidarietà che fa bene al cuore, quello fatto dalla Croce Rossa di Allumiere, in collaborazione con l’associazione “Madonna delle Grazie”. Nei giorni scorsi, in occasione del Santo Natale, la Presidente della Croce Rossa di Allumiere, Giulia Bonamici, in sinergia con il Presidente dell ‘Associazione “Madonna delle Grazie” Ivo Moraldi e del Presidente Onorario, Mario Flamini, hanno preparato dei pacchi natalizi da donare alle famiglie in difficoltà.

“Quest’anno – ha spiegato il Presidente Moraldi – la nostra associazione ha voluto contribuire fattivamente alla storica iniziativa della Cri, perché ci sembrava doveroso dare una mano, nel nostro piccolo, alle famiglie in affanno. Il nostro vuole essere un gesto di attenzione verso la nostra realtà locale, soprattutto in un momento in cui lele situazioni di disagio sono ancora più insopportabili”.