Il Natale di Allumiere fra presepe vivente, auguri e solidarietà • Terzo Binario News

Sarà un Natale di comunità, con il paese che si stringe intorno alle istituzioni, laiche e religiose quello che verrà vissuto ad Allumiere.

L’evento principale è rappresentato dal presepe vivente che prenderà corpo nella frazione de La Bianca.

Una cinquantina i figuranti, per una ricostruzione storica che serve a far accendere i riflettori sulla contrada periferica allumierasca.

«Dell’organizzazione si è occupata la parrocchia di Maria Santissima di Lourdes – spiega il sindaco Luigi Landi – con il titolo della rappresentazione che è “Ill miracolo della notte di Natale” che prenderà vita il 25 e 26 Dicembre, alle 17 alle 19. il luogo si trova di fronte la stessa parrocchia de La Bianca e si può salire da via delle Mimose fino a largo Don Egidio Smacchia. Per questo è stato disegnato un percorso. Tutta la contrada ha partecipato, visto che gli allestimenti artigianali sono opera dei contradaioli e di altri allumieraschi ,così come i costumi cuciti dalle sarte. Sarà suggestivo perché verranno installate delle torce a illuminare la scenografia. Ill lavoro della parrocchia è stato notevole e ha coinvolto tutta la frazione» la conclusione del primo cittadino.

Invece la mattina di Natale, a partire dalle 11,45 auguri di Natale sotto l’albero addobbato di piazza della Repubblica. Dopo la messa, musiche natalizie dell’associazione Amici della Musica con aperitivo e scambio di auguri. Ieri invece concerto dell’Orchestra d’Archi e Complesso Strumentale sempre degli Amici della Musica presso l’Auditorium del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. C’è stata anche l’esibizione del coro dei bambini del gruppo giovanile parrocchiale con Natale per Tutti e donazione dei regali.