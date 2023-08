Ad Allumiere Angelo Brunori torna in pista con “Ah, Cupido, ma chi te lo fa fa’” • Terzo Binario News

Giovedì alle 21.30, in Piazza della Repubblica, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie

Il regista Angelo Brunori non lascia, anzi, raddoppia e giovedì alle 21. 30, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie, con la compagnia “Tira e Molla” di Civitavecchia, riporta sul palcoscenico della Piazza di Allumiere “Ah, Cupido, ma chi te lo fa fa!”, la stessa commedia che è stata rappresentata a scopo benefico anche al Teatro di Padova dall’associazione “Il Piccolo Principe”, a sostegno dell’ospedale di Mestre, nonché al Teatro di Napoli.

Brunori infatti, persona ironica e colta, coltiva da anni l’hobby della scrittura e vanta all’attivo una trilogia di commedie brillanti composta, oltre che da “Cupido”, da “Il somaro innamorato” e “La Macelleria Figaro” e ne ha già pronta un’altra, sulla quale però non si sbilancia ancora, dicendo che sarà “una sorpresa per il prossimo anno”.

Intanto, a grande richiesta, per il pubblico collinare tornano le vicissitudini di Cupido, l’angelo assunto in Cielo per acclamazione popolare che continua però a comportarsi in tutto e per tutto da dio pagano dell’amore, finché un giorno il risoluto San Pietro gli dà un ultimatum: o va sulla Terra e dimostra di essere cambiato, oppure se ne dovrà tornare nell’Olimpo. E in questa non facile missione, Cupido sarà affiancato da un supervisore d’eccezione: l’intransigente Arcangelo Michele, pronto a seguirlo passo dopo passo.

Ci sarà da divertirsi, grazie anche agli attori Giancarlo Befani, Antonella Venturini, Catia Caprasecca, Cinzia Del Duca, Daniele Basili, Francesca Gismondi, Gianfranco Pinna, Giuseppe Massimo, Marco Sportiello, Rota Del Duca, Stefania Fratalia.

Aiuto registi: Luca Brunori e Raffaele Scattaglia.

I balletti sono a cura della “New Dance Revolution Center” di Isabella Superchi.