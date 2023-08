A Cerveteri il terzo Festival Etrusco dell’inclusione e dell’integrazione • Terzo Binario News

Il Vicesindaco Federica Battafarano: “Oggi più che mai è fondamentale promuovere la cultura del rispetto e dell’ascolto”

Si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 settembre il terzo Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione. Una rassegna che dopo il successo delle precedenti edizioni torna, e lo fa in ben cinque location: Sala Ruspoli, Aula Consiliare del Granarone e Parco della Legnara a Cerveteri, il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare e il Parco di Via Corelli a Valcanneto.

Fortemente voluto dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, è realizzato sotto la Direzione Artistica di Margot Theatre e vede la partecipazione della Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, Scuolambiente, inArte, il Centro Solidarietà Cerveteri, il Rifugio degli Elfi, “BeFree”, la Solidarietà Cooperativa Sociale, la Polisportiva Valcanneto e tante altre realtà.

“Oggi più che mai è fondamentale che il concetto di inclusione, integrazione e accoglienza parta dalle amministrazioni locali, da quelle Istituzioni che maggiormente hanno un rapporto diretto e quotidiano con i cittadini – ha detto il Vicesindaco Federica Battafarano, che detiene anche la Delega alle Pari Opportunità e Inclusione – per questo, insieme a tantissime realtà culturali del territorio, sono felice di proporre la terza edizione di questo festival, che attraverso spettacoli teatrali, concerti, laboratori, convegni e dibattiti vuole trasmettere la cultura del rispetto e dell’ascolto verso il prossimo”.

“Tema principale dell’edizione di quest’anno, sarà “Tutte le strade del mondo” – prosegue la Battafarano – quelle strade che ogni giorno vengono percorse da milioni di persone, che ci conducono in nuovi posti, qualcuno per impegni legati alla quotidianità, altri semplicemente per cercare un posto dove a regnare sia la pace, un posto dove crescere, dove vedere la propria famiglia vivere nella tranquillità e non sotto il rumore delle bombe. Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma dettagliato del Festival”.

Tutti gli appuntamento del Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione sono ad ingresso gratuito.