Acconciatura ed estetica, CNA consegna alla ministra Gelmini 50mila firme per riaprire anche in zona rossa - Terzo Binario News

Autorizzare le imprese di acconciatura ed estetica ad aprire nelle zone

rosse, massima determinazione nella lotta all’abusivismo dilagante,

aumentare le risorse per i contributi a fondo perduto e rivedere i criteri di

assegnazione per evitare discriminazioni.

Sono le richieste presentate alla

ministra per gli Affari Regionali e Autonomie, Mariastella Gelmini, da una

delegazione di imprese del settore aderenti a CNA e alle altre associazioni

di rappresentanza dell’artigianato – Confartigianato e Casartigiani –

insieme alla simbolica consegna delle 50mila firme raccolte con una

petizione promossa online per sollecitare l’intervento del governo a favore

di un comparto pesantemente colpito dall’emergenza epidemiologica.

Saloni di acconciatura e centri estetici hanno sempre assicurato la rigorosa

osservanza dei protocolli igienico-sanitari e non è un caso non

rappresentino fonte di contagio. A mettere a rischio la salute dei cittadini, è

invece l’abusivismo.

Il prossimo Decreto Sostegni dovrà prevedere – è stato ribadito alla

ministra – una modifica dei criteri per l’assegnazione dei contributi a fondo

perduto, affinché possa essere ampliata la platea dei beneficiari. Occorre

eliminare, per prima cosa, la “tagliola” del 30% del calo dei ricavi. Con

questa soglia, infatti, soltanto 28 imprese su 100 potranno accedere al

contributo. Una vera e propria discriminazione. Il 94% delle attività di

acconciatura ed estetica ha accusato l’anno scorso una perdita media del

fatturato del 25%.