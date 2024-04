Accoltellato vicino la metro a Roma • Terzo Binario News

Un 38enne ucraino trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, non verserebbe in pericolo di vita: indaga la Polizia

Un uomo di 38 anni, ucraino, è stato accoltellato nei pressi della metro, a Roma. Ferito all’addome, è stato accompagnato all’ospedale San Giovanni in codice rosso: non verserebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22.

Secondo quanto appreso, il 38enne è stato avvicinato da un passante, in via La Spezia. Poi sono giunte anche le forze dell’ordine. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita da soggetti ignoti in un tentativo di rapina. Sulla vicenda indaga la Polizia.