Accoltellato alla gamba e all'addome, c'è un fermato • Terzo Binario News

La segnalazione di due persone, ferite con un coltello, è arrivata alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in via Malegno, Valle Muricana. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un 30enne, che è stato attinto con un’arma da taglio all’addome e alla gamba. In casa era presente anche una ragazza, di 29 anni, sporca di sangue. Dalla versione dei due, emerge che l’aggressore è un uomo, di origine marocchine.

Poco dopo, i poliziotti – nel corso di una battuta nella zona circostante – trovano un 37enne del Marocco, che viene sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Per il ragazzo ferito la prognosi è di 30 giorni. L’arma è stata rinvenuta. Presente anche la Scientifica.

c.b.