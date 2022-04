Accoltellamento di Ladispoli, la Melone sulla 17enne: "Sensibile, timida e riservata, ma aperta, solare, disponibile e bravissima" - Terzo Binario News

Dalla scuola Melone hanno tratteggiato un profilo di S., la 17enne colpita oggi insieme alla madre dalle coltellate del padre Fabrizio Angeloni.

La ragazza infatti andava ha frequentato lì la scuola media.

“S. è stata una studentessa della nostra scuola, sempre fra le migliori tanto da essere stata premiata più volte ed in ultimo avere avuto la licenza con 10 e lode nel 2019, al termine del suo corso di studi.

È sempre stata una ragazza sensibile, timida e riservata, ma sempre aperta, solare, disponibile e bravissima. Di carattere dolcissimo ed altruista, il suo atto in difesa della madre è degno degli eroi. Atto tipico delle persone come lei, fiore gentile che, nella sua bellezza, è come la ginestra: capace di resistere e rifiorire sempre.

La madre, Silvia, ha lavorato a più riprese con la nostra Scuola, come docente di Lettere, collaborando eccellentemente e instaurando ottimi rapporti con colleghi e studenti; tramite lei fu anche organizzata, nel periodo pre Covid, una interessantissima uscita didattica all’INFN di Frascati dove i ragazzi poterono avere contatti con la scienza pura.

A Scuola siamo tutti molto preoccupati e addolorati e tutto il personale dell’ Istituto Comprensivo Corrado Melone si augura di ricevere prestissimo notizie di miglioramento della loro salute”.

Riccardo Agresti