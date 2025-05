"Abitare la vita e le migrazioni", incontro sabato 10 maggio alle 16 presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli • Terzo Binario News

Il Circolo Laudato Si’ Sacro Cuore Ladispoli invita a partecipare ad un importante incontro dedicato a temi di grande attualità e sensibilità: “Abitare la vita e le migrazioni”.

L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle ore 16:00 presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli.

Questo evento rappresenta il quarto incontro di un ciclo intitolato “OSSERVATORI INTEGRALI dell’OIKOS”, una serie di quattro incontri dedicati all’approfondimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Un impegno globale che assume particolare rilevanza anche nel nostro territorio, dove è fondamentale promuovere valori di solidarietà e inclusione, specialmente in una cittadina come Ladispoli.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di Rosaria Russi, fondatrice e coordinatrice di uno Studio Polispecialistico, impegnata nel volontariato e in iniziative di solidarietà, con particolare attenzione ad anziani, persone diversamente abili e in difficoltà. La sua esperienza e sensibilità offriranno spunti di riflessione su come vivere con consapevolezza e solidarietà in un mondo in continua trasformazione.

Un’occasione unica per confrontarsi, riflettere e condividere idee su come affrontare le sfide sociali e umane del nostro tempo.