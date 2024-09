Abbonamenti Metrebus acquistabili presso il comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

Due le giornate previste: martedì 10 settembre dalle 16 alle 18 per quanto concerne richiesta per l’emissione degli abbonamenti e martedì 17 settembre dalle 15 alle 17

Buone notizie per le centinaia di studenti e lavoratori che ogni giorno utilizzano i servizi Cotral per raggiungere scuole e posti di lavoro.

Il Comune di Santa Marinella ha infatti preso accordi con la società Cotral e ha organizzato una giornata dedicata all’attivazione dei servizi Metrebus.

“In vista dell’inizio delle scuole, abbiamo attivato un servizio per agevolare i cittadini che ogni giorno utilizzano abbonamenti o che intendono attivare le card Over 70 – ha dichiarato l’assessore Andrea Amanati, promotore dell’iniziativa – e ci è sembrata un’occasione da cogliere al volo e abbiamo deciso, in accordo con il sindaco Pietro Tidei, di aprire le porte della sede comunale di Via Cicerone, per offrire la possibilità ai tantissimi cittadini di richiedere agli operatori Cotral, l’attivazione dei vari servizi Metrebus senza doverlo fare a Roma o altrove”, ha spiegato Amanati.

Le giornate previste per il “Metrebus Day” sono martedì 10 Settembre dalle ore 16 alle ore 18 per quanto concerne richiesta per l’emissione degli abbonamenti e martedi 17 Settembre dalle ore 15 alle ore 17 per la relativa consegna.

Nel dettaglio sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Richiesta Metrebus Card (studenti e ordinaria)

• Ricarica abbonamenti Metrebus (pagamento solo elettronico)

• Richiesta tessera Over 70

Sarà indispensabile munirsi di documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria e fototessera in caso di assenza del richiedente I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o tutore con documento. I pagamenti per la ricarica degli abbonamenti si potranno effettuare solo tramite bancomat.

“La nostra Amministrazione Comunale è sempre in prima linea quando si tratta di agevolare i cittadini, offrendo loro la possibilità di rinnovare e richiedere gli abbonamenti per i ragazzi che tra pochi giorni inizieranno scuola o le persone anziane che hanno la possibilità di sottoscrivere la tessera Over 70 per agevolazioni tariffarie. Ringraziamo la società Cotral per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in tante altre occasioni ”, ha commentato il sindaco Pietro Tidei.