Inaugurazione del micronido comunale “Le Picciafavole” a Canale Monterano • Terzo Binario News

Taglio del nastro lunedì 9 settembre alle 9 in piazza De Mattias

“Taglio del nastro al micronido comunale “Le Picciafavole” di Canale Monterano. L’inaugurazione sarà lunedì 9 settembre alle ore 9:00 presso la sede in Piazza De Mattias.

Il micronido comunale “Le Picciafavole” di Canale Monterano è pronto ad accogliere i bimbi dai 3 ai 36 mesi e accompagnarli nella prima infanzia, una fase importante della loro vita. 14 i posti a disposizione, in una struttura a misura dei bambini e delle loro famiglie.

La struttura educativa diurna sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 (servizio pieno), dalle 8 alle 12:45 (servizio ridotto).

Per le famiglie interessate, è disponibile il servizio mensa. I bambini, divisi per fascia di età, usufruiranno della colazione e della merenda nei locali del micronido mentre si trasferiranno presso il locale mensa per la consumazione del pranzo intorno alle ore 11:45 accompagnati dal personale in servizio.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canale Monterano Laura Aloisi: “Finalmente anche il nostro comune avrá un nido, completando quindi un panorama di servizi scolastici che da alcuni anni è tra i più apprezzati del territorio. Corre l’obbligo, quindi, di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questo importante progetto, segno evidente della sensibilità della nostra Amministrazione per la scuola, di cui l’asilo nido rappresenta il nucleo iniziale del cammino educativo dei nostri piccoli cittadini. Un grazie va all’Assessore ai LLPP Andrea Magagnini, che ha seguito la realizzazione della struttura, alla dott.ssa Micol Fiorentini, che ha portato a termine un iter di approvazione regionale complesso e, infine, alle famiglie che hanno apprezzato il servizio iscrivendo i propri figli e alla Cooperativa GEA, che si è aggiudicata la gestione e accettato questa avventura su Canale Monterano che affronteremo insieme.”

“ Il nostro Nido – conclude l’Ass. Aloisi – è situato in un ambiente nuovo di zecca, confortevole, luminoso e allegro dove i bambini saranno accuditi amorevolmente dalle nostre Educatrici ed abituati ad una socialità positiva, all’eguaglianza e alla convivenza con gli altri. L’estensione dei servizi per la prima infanzia inoltre può contribuire a aumentare l’occupazione femminile e comunque fornire un utile sostegno alla famiglia spesso costretta a scelte difficili e non indolore. ‘Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità’ come ha detto il nostro Presidente Sergio Mattarella.”

Gli asili nido Gea rappresentano un ponte educativo e di crescita che prepara al meglio i bambini al passaggio alla scuola materna, un momento di cambiamento fondamentale nella vita dei piccoli e delle loro famiglie e si impegnano a dare un servizio completo e efficiente ricco di attività sperimentali e innovativi nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo della struttura.

Il progetto educativo della cooperativa Gea ha l’obiettivo di rispecchiare un’identità comune e offrire ai bambini scenari sempre nuovi di scoperta di sé e del mondo, in un contesto inclusivo dove la disabilità e le fragilità non sono limiti, ma nuovi orizzonti da esplorare”.

L’Amministrazione Comunale di Canale Monterano e

l’Ufficio stampa e comunicazione della Cooperativa Onlus Gea