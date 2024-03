A12: chiusure notturne a Santa Severa, Cerveteri-Ladispoli e Torrimpietra • Terzo Binario News

Sia domani che giovedì per lavori di manutenzione ai cavalcavia

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia “SP Settevene/Palo”, e “Strada Comunale Fontana Novella”, dalle 20:00 di giovedì 7 alle 7:00 di venerdì 8 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Torrimpietra;

in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Santa Severa Santa Marinella.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 20:00 di mercoledì 6 alle 7:00 di giovedì 7 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

-in entrata verso Roma: Cerveteri Ladispoli;

-in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia sud.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 marzo, sarà chiusa l’uscita di Torrimpietra, per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire a Maccarese Fregene, proseguendo fino a raggiungere la SS1 Aurelia; in ulteriore alternativa, raggiungere la SS1 Aurelia attraverso il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).