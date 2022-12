"A tutto sole", nata a Santa Marinella la prima comunità energetica • Terzo Binario News

Il 3 dicembre scorso, si è svolta la cerimonia di costituzione della prima Comunità Energetica a Santa Marinella. In un clima festoso, un gruppo di cittadine e di cittadini ha brindato alla nascita di “A TUTTO SOLE”, la Comunità energetica che ha lo scopo di produrre sul territorio energia pulita, condividerla e creare benefici di carattere sociale.

E’ il risultato importante di un percorso lungo mesi in cui abbiamo studiato e approfondito l’argomento, creato legami con l’Università La Sapienza, in particolare con il professor Andrea Micangeli della Facoltà di Ingegneria Energetica, incontrato altre Comunità che come la nostra, sono nate sull’onda di uno spirito nuovo che tenta di dare risposte in autonomia alla crisi economica e ai cambiamenti climatici. Un piccolo/grande contributo che vogliamo dare in prima persona all’insegna di due parole chiave “Energia Pulita”, entrambe interpretate con doppio significato. “Energia” che porta calore nelle nostre case, ed “Energia” come spinta, entusiasmo, volontà di essere protagonisti, nel nostro piccolo, della transizione energetica in corso, anche come pungolo alle istituzioni. “Pulita” è l’energia che produciamo ed usiamo, perché direttamente derivata dal nostro sole e “pulito” è anche l’entusiasmo con cui ci accingiamo a fare tutto questo. Non per lucro, non per interesse, ma per generosità perché l’incentivo riservato alla Comunità verrà messo a disposizione della città e della collettività a cui apparteniamo.

Un ringraziamento particolare va al Paese che Vorrei senza il cui supporto non saremmo giunti a questo punto. Il Paese che Vorrei ha compreso subito l’importanza e i benefici delle Comunità energetiche, ha coinvolto cittadine e cittadini in assemblee ed incontri pubblici, ha dato il via al nostro percorso e ha favorito la nascita di questa importante Comunità aperta a tutti coloro che vorranno aderire.

Clelia Di Liello, Presidente della Comunità A TUTTO SOLE