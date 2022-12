Aperta la stagione natalizia a Santa Marinella con l’Aureliano Tennis Team insieme al sindaco Tidei • Terzo Binario News

Aperta la stagione natalizia a Santa Marinella con l’Aureliano Tennis Team che nel corso della domenica ha organizzato un torneo di Natale che si svolgerà a più riprese, per due o tre settimane, presso lo Sporting Club Santa Marinella.

“È stata una mattinata piacevole – ha detto il sindaco Pietro Tidei – in compagnia di famiglie, tanti giovani e piccoli atleti. Siamo sempre più favorevoli alla crescita dello sport e del tennis sul nostro territorio.

Lo Sporting Club sta rinascendo diventando sempre più un punto di ritrovo per tutti, con spazi altamente dedicati agli atleti che amano praticare questo sport all’aperto. Il Comune continuerà sempre a promuovere con piacere tutte le iniziative culturali e commerciali e soprattutto le attività sportive che rilanciano i centri sportivi nel cuore di Santa Marinella”.

A ringraziare il primo cittadino e l’amministrazione comunale è l’Aureliano Tennis Team rappresentato da Elisa Mei: “Grazie al sindaco Tidei e all’amministrazione tutta per il contributo che ha riconosciuto anche per quest’anno all’Aureliano Tennis Team che oggi compie 25 anni di attività.

Siamo orgogliosi di poter contribuire a far crescere il tennis nella nostra città, raggiungendo oltre 100 iscrizioni ogni anno da parte di bambini provenienti anche da città limitrofe”.

A fare da cornice all’attività sportiva, i mercatini di Natale ospitati in occasione delle festività natalizie ormai alle porte. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla direzione del Tennis Club Sporting che propone ai visitatori ampia scelta di stand con opere d’artigianato.

Presente anche il capogruppo di FI, consigliere del circolo, Bruno Ricci: “Lo Sporting Club è lo storico punto di ritrovo per i tennisti, amici e non solo. Un centro di aggregazione per Santa Marinella che adesso sta prendendo una nuova vita, diventando sempre più moderno, al passo con i tempi.

Faremo di tutto affinché il centro sportivo continui a ricevere il massimo supporto non solo dall’amministrazione e dagli sportivi, anche da tutti i cittadini”.

Il Sindaco Pietro Tidei