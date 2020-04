A Santa Marinella riapre il cimitero - Terzo Binario News

Inoltre il Coc dalla Biblioteca lunedì torna nella sede della Polizia Locale

Oggi riapre il cimitero comunale, orario continuato momentaneo 07.30-13.30 dal Martedì alla domenica. Si raccomanda a tutti di rispettare le norme indicate.

“Terminata la Fase 1 dell’emergenza Covid-19, si comunica che da Lunedi 04 Maggio, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), istituito provvisoriamente presso la Biblioteca, riprenderà le proprie funzioni ordinarie e resterà attivo solo ed esclusivamente per le emergenze qualora fosse necessario, e tornerà presso il comando della polizia locale. Di conseguenza le attività extra ordinarie (mascherine, voucher spesa, domande, richieste bonus, etc) torneranno in gestione agli uffici comunali competenti (protocollo e servizi sociali). In questi due mesi intensi di attività H24, oltre ad aver consegnato ben 11.541 mascherine, sono stati fatti numerosi interventi di trasporto farmaci a domicilio, trasferimenti in ospedale per visite urgente e terapie, assistenza alla popolazione, distribuzione voucher spesa a domicilio, distribuzione pacchi alimentari.

Per questo mi trovo a dover ringraziare davvero di cuore tutti i volontari del Nucleo Sommozzatori, della Croce Rossa e Misericordia che con un ottimo lavoro di squadra hanno supportato questa amministrazione comunale con devozione, carattere e spirito di sacrificio, combattendo egregiamente con una situazione di emergenza nuova per tutti. Un ringraziamento ai nostri delegati comunali di protezione civile Mauro Guredda e Andrea Verticelli, alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, alla Gesam e a tutti gli operatori che hanno contribuito a superare la fase 1. Colgo l’occasione per avvisarvi che sino al giorno 05 maggio continuerà la distribuzione straordinaria dei pacchi alimentari presso la parrocchia di San Giuseppe, poi la gestione ordinaria tornerà alla Croce Rossa con il Banco Alimentare”.

Andrea Amanati