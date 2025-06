A Santa Marinella restano capitan Gallitano e Brutti, Caforio saluta • Terzo Binario News

A Tolfa diverse le conferme specie in mediana

Il calciomercato di Promozione impazza, soprattutto sul fronte delle conferme e anche per qualche trasferimento fuori regione.

Intanto è a Santa Marinella che lavorano sul blocco dei giocatori che ha appena concluso la stagione 2024-2025. il primo nome fra coloro che restano in rossoblù è quello di capitan Alessio Gallitano.

Per il sodalizio, una «conferma importante in difesa a cui si aggiunge il saluto ai tifosi». Ed ecco quanto dice Gallitano: «Spero di riuscire a fare qualcosina in più rispetto allo scorso anno perché non tutto è andato come previsto e noi ce la metteremo tutta. Insomma puntiamo a una stagione degna del Santa Marinella Calcio. Come tutte le domeniche confidiamo nella presenza positiva del pubblico».

Anche nel reparto avanzato c’è chi ha deciso di proseguire ovvero Francesco Brutti. Sebbene fosse entrato in rosa soltanto ad ottobre, fino al termine del campionato a maggio è stato autore di 14 centri: «Con la società abbiamo deciso di continuare insieme e speriamo di migliorare quel che abbiamo fatto l’anno scorso».

Invece c’è da constatare un addio, peraltro di un jolly prezioso: infatti lascia lo stadio Fronti Alessandro Caforio che nell’ultimo campionato si è diviso fra difesa e centrocampo, dove ha trovato una collocazione tutta nuova piuttosto funzionale condita da diverse reti e dall’inserimento nella formazione Top 11 regionale di Promozione, peraltro unico esponente del girone A. «Confermo il mio addio da Santa Marinella ma non per scelta mia, la decisione mi è stata comunicata. Mi spiace perché magari pensavo proprio di finire qui la carriera. Sono felice però che tutti i compagni di squadra mi abbiano chiamato esprimendomi il pensiero secondo cui se c’era un giocatore da tenere questo fossi io. Ritengo di aver dato veramente tanto e cercato col cuore di arrivare, giocando tutte le partite nelle vesti di esterno di attacco, centrocampista e facendo sempre bene. Sono comunque contento di aver lasciato qualcosa di me agli altri ragazzi. La bella stagione mi dà ancor più voglia di sposare un altro progetto e di andare a far bene altrove. Comunque ringrazio di cuore tutti quelli che ci hanno sostenuto in questi 3 anni e un in bocca al lupo ai miei ex compagni».

Nel frattempo a Tolfa c’è una raffica di conferme, specie nel settore mediano. Scrivono dalla Pacifica: «Chi corre, anche per gli altri, chi imposta, chi recupera palloni… e chi ogni tanto si ricorda pure di tirare in porta. I nostri uomini di fatica (con stile) restano anche per la nuova stagione. Sono Marco Bevilacqua, Gianluca Nuti, Damiano Pasquini, Andrea Quinti (nell’attesa del recupero per l’infortunio da distacco del tendine, ndc) e i giovani Leonardo De Simone ed Alessio Lorenzoni. Con loro, resta anche il vice allenatore Gianluca Gentili».

Infine come detto un accenno anche ai giocatori locali che approdano in lidi lontani, in qualche caso anche fuori della regione. È il caso del centravanti allumierasco Federico Superchi, che peraltro in Toscana c’è già stato avendo vestito la maglia dell’Orbetello. Ultima stagione un po’ travagliata con un passaggio anche a Montefiascone e ora l’accordo con il Fonteblanda, in Prima Categoria.