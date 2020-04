A Santa Marinella arriva l'obbligo delle mascherine - Terzo Binario News

Facoltativo ma consigliato l’uso dei guanti

Ufficiale: a Santa Marinella mascherine obbligatorie mentre l’uso dei guanti è consigliato sebbene sia facoltativo.

Ritenuto che:

“Visto l’attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica della cittadina di Santa Marinella;

· i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;

· le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Tenuto conto del dibattito in corso nella comunità scientifica, secondo cui sarebbe necessaria una revisione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e che l’Organizzazione mondiale della Sanità avrebbe individuato nella distanza pari a 1,8 metri la misura di distanziamento sociale minima con riferimento all’epidemia in corso;

Considerato che la città di Santa Marinella ha provveduto all’acquisto di 15.000 mascherine protettive da distribuire ai cittadini e che si è provveduto alla consegna delle stesse, tramite gli organi di Protezione Civile locale;

Valutata l’esigenza di intervenire in maniera più dettagliata per ciò che riguarda le misure di carattere straordinario finalizzate al contenimento dell’emergenza sanitaria che si sta determinando;

Ritenuto pertanto di prevedere, in via precauzionale, l’utilizzo obbligatorio delle mascherine protettive secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L

ORDINA

di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e

alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;ai titolari e gestori di attività commerciali e di uffici pubblici e privati, in spazi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico in presenza di più persone, di inibire l’accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza e agli organi di controllo la presente ordinanza;

che le uscite dalla propria abitazione legate all’approvvigionamento della spesa, medicinali o altri generi di prima necessità debbano essere effettuate da un solo membro per nucleo famigliare.

Resta inteso che le misure di cui sopra dovranno essere integrate a quelle previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che avrebbe individuato nella distanza pari a 1,8 metri la misura di distanziamento sociale minimo con riferimento all’epidemia in corso.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 Maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

INVITA

Al fine di rafforzare la protezione all’esposizione del virus, sia a tutela della salute personale che della collettività, di utilizzare guanti monouso ogniqualvolta si renda strettamente necessario uscire dalla propria abitazione.

A tal fine l’Amministrazione Comunale rende disponibili gratuitamente tali presidi presso la sede del COC istituito presso la Biblioteca Comunale e presso gli uffici comunali.