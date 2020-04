A Civitavecchia di nuovo consentita l'attività motoria singola - Terzo Binario News

“Ho ritirato l’Ordinanza che vietava le attività motorie e sportive negli spazi pubblici, rimane in vigore quanto previsto dal DPCM governativo del 10 aprile: “Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Stiamo riflettendo sull’allentamento graduale delle altre misure restrittive (quelle di competenza comunale) compresa la riapertura dei cimiteri.

👉🏼 NUOVE DISPOSIZIONI che permettono ai portatori di gravi disabilità, disturbi dello spettro autistico, patologie psiche di ACCEDERE AL PARCO ANTONELLI accompagnati da un familiare.

👉🏼 Ad oggi sono 562 LE FAMIGLIE ASSISTITE dai nostri Servizi Sociali che insieme a Protezione Civile e Croce a Rossa Italiana operano presso l’eccellente POLO LOGISTICO D’EMERGENZA DI FIUMARETTA.

Il Comune ha aperto un conto della solidarietà per assistere le famiglie in difficoltà: cittadini e società possono versare un contributo sull’Iban IT66 B030 6939 0421 0000 0300 100

👉🏼 MASCHERINE: È necessario che il Governo trovi una soluzione per la produzione/distribuzione massiva dei dispositivi di protezione a tutta la popolazione e prenda dei provvedimenti volti ad evitare le speculazioni sui prezzi.

Tutti hanno diritto a proteggersi!

Continuate, con il grande senso civico dimostrato finora, ad usare il buonsenso e il principio di precauzione. Grazie

Ernesto Tedesco