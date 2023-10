A Roma arriva "Slowplants", un appuntamento straordinario dedicato al vivaismo sostenibile • Terzo Binario News

Roma – 7 italiani su 10 acquistano piante per abbellire case e giardini o coltivano frutta e ortaggi, ma in pochi immaginano che anche le piante, a seconda della loro provenienza e coltivazione, possono accumulare un’impronta di carbonio significativa, consumare grandi quantitativi di acqua, causare perdita di suolo fertile, produrre rifiuti difficili da smaltire o utilizzare materiali e utensili a elevato impatto ambientale. Per creare consapevolezza e ricordare che viviamo tutti in un grande giardino planetario, nasce la “gardening revolution” del Festival del Verde e del Paesaggio con la nuova iniziativa chiamata Slow Plants: un manifesto, un movimento, un evento, un mercato, ispirati alla domanda: È possibile abitare ecologicamente la Terra, considerandola come un grande giardino da coltivare, curare, utilizzare in modo responsabile?

“Slow Plants”, alla sua prima edizione, si terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre all’Orto Botanico di Roma, in coincidenza con il 140° dalla fondazione del Museo. (ore 9 – 18,30 – Largo Cristina di Svezia – apertura straordinaria dell’ingresso del Gianicolo, parcheggio alla Fontana dell’Acqua Paola con servizio di consegna piante alla propria auto o domicilio tramite e-bike).

Il primo appuntamento dedicato al vivaismo sostenibile per una Gardening Revolution che parte dalle città.

Dalle fattorie urbane agli orti comunitari, dai giardini verticali ai “paesaggi commestibili”, alle coltivazioni idroponiche ai piccoli giardini domestici … sono davvero tanti i modi in cui collaborare con la natura e creare habitat umani che rispettino e accolgano tutti gli esseri viventi. Ed è proprio dalle città che può e deve partire questa piccola grande Rivoluzione.

“Slow Plants” nasce a Roma pervalorizzare i piccoli e grandi produttori che hanno scelto la sostenibilità con piante “a filiera corta”, di prossimità e stagionali, coltivate e prodotte nel rispetto della natura, e che si pone come primo e unico appuntamento della capitale dedicato espressamente al vivaismo sostenibile. È qui che si potranno incontrare i produttori italiani di eccellenza, imparare a creare angoli verdi in casa e nei propri spazi esterni in modo responsabile, apprendere segreti e regole per acquisti consapevoli.

A tu per tu con i produttori, lezioni itineranti, esperienze sensoriali, sessioni per i piccoli a entrata gratuita.

L’iniziativa è strutturata in più momenti. Innanzitutto con i produttori, il meglio del vivaismo italiano sostenibile, per apprendere con loro, attraverso incontri dedicati, uno ogni ora, come “abitare” ecologicamente il nostro spazio verde e scoprire come ciascuno di noi può partire dal proprio giardino, balcone o davanzale, per contribuire a trasformare case e città in luoghi più felici e vivibili. Accanto al mercato con le piante più sostenibili e adatte ai nostri piccoli e grandi spazi, workshop e lezioni gratuite per acquisire un nuovo punto di vista, accompagnati dai coltivatori ed esperti di carattere nazionale tra cui Umberto Mossetti, curatore dell’Orto Botanico e dell’Erbario di Bologna, Davide La Salvia, Mauro Di Sorte, Claudio Camarda e tanti altri. Ma i visitatori avranno l’imbarazzo della scelta anche quando si tratterà di orientarsi tra le proposte didattiche più di nicchia, come è il caso delle “piante che non sanno dire di no” per balconi impossibili, le lezioni dedicate alle piante senza radici che vivono d’aria, le nuove varietà di piante acquatiche, l’approfondimento dedicato a sua maestà l’ortensia, le sessioni di slow gardening, le piante per il giardino inglese e quello mediterraneo, la coltivazione di erbe aromatiche fantastiche e ancora sconosciute, le piante apparentemente impossibili, come creare spazi per gli insetti impollinatori. Particolarmente coinvolgenti le lezioni itineranti, come quella dedicata all’antica terapia giapponese del “forest bathing” per immergersi in una passeggiata nella prima stazione sperimentale di terapia forestale a Roma ospitata proprio all’interno dell’Orto botanico.

Il vocabolario di Slow Plants ruota attorno a nuove parole e concetti: abbracciare le stagioni, apprezzare l’imperfetto, trovare soddisfazione nel processo e non nella gratificazione immediata, scegliere piante sostenibili e che nutrono la biodiversità.

Un filone di lavoro che verrà ulteriormente approfondito nelle nuove proposte didattiche di Scuola del Verde, che si presenta a Slow Plants in una veste del tutto rinnovata grazie alla nuova formula dei “corsi – kit fai da te” a prova di cambiamento climatico secondo le tendenze del gardening del futuro. Pensati come workshop pratici per creare piccoli e grandi giardini, angoli verdi in terrazzi e balconi di ogni dimensione, le nuove proposte prenderanno il via già a partire da ottobre, con i primi 6 stili tematici: orto in balcone; giardino inglese; giardino mediterraneo; giardino tropicale; giardino di ortensie; giardino giapponese, tutte all’Orto Botanico di Roma, con cui Scuola del Verde collabora ormai da 3 anni, attraverso il Dipartimento di Biologia Ambientale. Ogni corso-kit prevede una visita guidata tematica dell’Orto Botanico, l’introduzione storica al tema del giardino scelto, l’inquadramento su design e atmosfera di stile per poi approfondire le piante, accostamenti, periodi di fioritura e tecniche di coltivazione con suggerimenti per creare la giusta atmosfera, e infine la possibilità di acquistare le piante per mettere in pratica subito il proprio desiderio. Il tutto all’insegna della sostenibilità.

Tante le proposte per i più piccoli, a partire dai 4 anni di età

Da vivere in compagnia di tutta la famiglia, anche la proposta rivolta ai Bambini Botanici, la tribù dei giovanissimi appassionati di natura a cui il Festival guarda ormai da tempo con un progetto di outdoor education, anche attraverso una manifestazione a loro dedicata, appunto “Bambini Botanici” con una prima edizione nel giugno di quest’anno. Sia sabato che domenica i piccoli, a partire dai 4 anni di età, potranno scegliere sessioni di gioco e laboratori per evocare la meraviglia della connessione con la natura e la cura del rapporto con ogni essere vivente.

Vivaismo sostenibile come chiave per proteggere il Pianeta, al centro anche del prossimo Festival del Verde

“L’idea di un’iniziativa dedicata al vivaismo sostenibile per affermare il concetto di un giardino planetario di cui tutti dobbiamo prenderci cura – spiega Gaia Zadra, ideatrice e direttrice del Festival del Verde e del Paesaggio– era già emersa nel corso dell’ultima edizione del Festival a marzo di quest’anno in cui abbiamo presentato il Manifesto di Slow Plants. Crediamo fortemente che il fare giardinaggio possa contribuire a dare una risposta concreta e “dal basso” alle sfide della sostenibilità ecologica e sociale e creare anche nuove opportunità di sviluppo per il settore e di vivibilità per le nostre città – prosegue Zadra – Intendiamo proseguire e approfondire questo attraverso lo Slow Plants market anche al prossimo Festival del Verde del 5 al 7 aprile, e saremmo incoraggiati su questa strada se la risposta della città a questo evento superasse le nostre aspettative.”

Slow Plants è aperto dalle 9 alle 18.30 di sabato 14 e domenica 15 con accesso sia da Largo Cristina di Svezia che da quello da Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo, in modo da consentire il parcheggio alla grande area della Passeggiata del Gianicolo.

È previsto un servizio di consegna piante e acquisti voluminosi alla propria auto o direttamente a casa, dalle 11 alle 18, tramite bici elettriche. Il costo del biglietto è di 10 € compreso l’ingresso all’Orto Botanico e gratuito per gli under 11 e i diversamente abili con accompagnatore. Tutte le attività in loco sono a ingresso libero per tutti.

Acquistando il biglietto online entro il 13 ottobre il costo sarà di 8€.