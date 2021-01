A Montalto nasce il centro di aggregazione giovanile - Terzo Binario News

Il Comune di Montalto parteciperà al bando Anci “Fermenti in comune”, per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori.

«Abbiamo immediatamente deciso di partecipare a questa misura – spiega l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Corona – con lo scopo di dare ai giovani quello spazio che meritano nella nostra società.

A seguito dell’avviso pubblico che abbiamo indetto, insieme all’associazione che se l’è aggiudicato, realizzeremo un centro di aggregazione giovanile presso il centro sportivo polivalente Franco Bruni, ricompreso presso la scuola secondaria Gradoli nel capoluogo.

I beneficiari saranno i giovani residenti nel comune tra i 16 e i 25 anni, come previsto dal bando, con accesso anche alla fascia 10-15 anni.

Tramite la creazione di uno sportello “Formazione e Cultura” verranno messe in campo una serie di attività multidisciplinari, come una campagna di comunicazione e dei tavoli di coinvolgimento attraverso educative di strada, oltre all’arredamento e allestimento dello spazio individuato e all’avvio di un primo laboratorio di programmazione partecipata.

Ci saranno inoltre azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle competenze dei giovani attraverso attività di empowerment, con corsi di formazione legati ad arte e artigianato, iniziative atte a stimolare la partecipazione civile attiva, oltre ad un servizio di aiuto compiti.

Con lo “Sportello Informagiovani e inclusione”- continua l’assessore – si cercherà inoltre di inserire a pieno i ragazzi nel tessuto sociale, con particolare coinvolgimento attivo dei giovani considerati “fragili”, rafforzando i canali di informazione, anche mediante un punto di ascolto e informazione dedicato ai residenti non italiani e alle loro famiglie.

Il Cag collaborerà anche all’organizzazione di eventi di animazione sociale e culturale, in sinergia con l’amministrazione comunale. L’individuazione del centro di aggregazione nel complesso sportivo polivalente del Franco Bruni – è una grande idea che ci permetterà di dare vita ufficialmente ad un posto che negli anni è diventato luogo di aggregazione spontanea dei nostri ragazzi. Il progetto avrà una sede anche a Pescia Romana, presso l’immobile del centro anziani per il quale a breve partiranno i lavori di ristrutturazione ed ampliamento che si terranno quest’anno. Per questo – conclude l’assessore Corona – indipendentemente dall’ottenimento del finanziamento, il progetto verrà realizzato come linea prioritaria delle politiche giovanili, insieme all’istituzione del Consiglio comunale dei Giovani al quale stiamo già lavorando».