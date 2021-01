Anpi, consiglio comunale dei Ragazzi e nuove pietre d’inciampo: è la Giornata della Memoria di Allumiere - Terzo Binario News

“Sul filo della Memoria”, il Comune di Allumiere e l’Istituto Comprensivo di Tolfa celebrano la Shoah. La mattina del 26 gennaio alle 10, gli alunni delle classi quinte del plesso di Piazza Turati e i ragazzi della scuola secondaria di via del Faggeto ascolteranno la testimonianza diretta (in modalità a distanza) di Massimina Maffei, bambina ai tempi dell’occupazione tedesca in collina, mentre nel pomeriggio, alle 17, nell’androne del Palazzo Camerale, il sindaco Antonio Pasquini e le assessore Tiziana Cimaroli (alla Pubblica Istruzione) e Brunella Franceschini (alla Cultura), di concerto con il Consiglio dei Ragazzi e la sezione locali Anpi renderanno omaggio alla memoria di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana e reduce dai campi di Ravensbruck.

“Pur nel pieno rispetto delle norme anti Covid – spiegano la Cimaroli e la Franceschini, d’accordo con il sindaco – ci sembrava doveroso ricordare una ricorrenza così importante.

Oltre alla testimonianza della signora Maffei, abbiamo voluto inserire nel programma l’omaggio, con una apposita pietra di inciampo, a Lidia Beccaria Rolfi, deportata politica, staffetta partigiana e testimone dell’Olocausto al femminile”.

Per l’occasione, oltre al sindaco Pasquini, interverranno la baby sindaca Agnese Fracassa e la presidente della sezione locale Anpi, Catia Galimberti. Le letture di alcuni brani sono a cura di Remo Cirilli, con accompagnamento musicale di Carlo Brutti.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook.