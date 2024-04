A Montalto di Castro torna la fiera delle tradizioni Maremmane • Terzo Binario News

Dal 10 al 12 maggio a Montalto Marina, Cavalli, butteri e vacche maremmane saranno i protagonisti della IX edizione

Montalto di Castro conferma di nuovo la tradizione maremmana con la fiera Maremma d’aMare, in programma quest’anno dal 10 al 12 maggio 2024. Una kermesse in cui cavalli, butteri e vacche maremmane saranno i protagonisti della IX edizione. Un’edizione che come ogni primavera si terrà nella splendida cornice di Montalto Marina, da Piazzale del Palombaro fino al Centro Servizi di Via Tevere. Un percorso in cui il visitatore potrà ammirare gli spettacoli equestri presso il Villaggio delle tradizioni, dove splendidi cavalli di razza daranno spettacolo insieme ai loro cavalcanti tra i più gettonati del mondo equestre.

La fiera attraverserà anche la pineta comunale, sul sentiero delle tradizioni, dove si terranno diverse attività ludico ricreative dedicate anche ai più piccoli. Animali, giochi e laboratori porteranno il visitatore ad immergersi nel cuore della tradizione maremmana. Secoli di storia e passione di generazioni di famiglie che hanno contribuito a rendere questa terra unica nel suo genere. Lungo il percorso fiera i banchi commerciali e gastronomici faranno da cornice in una location di 70mila metri quadri. La fiera è organizzata dal Comune di Montalto di Castro in collaborazione con le associazioni cavalcanti.