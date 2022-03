A Manziana in dieci anni concesse più di 100 cittadinanze italiane - Terzo Binario News

Le dichiarazioni del Sindaco di Manziana Bruno Bruni

Con l’ultimo giuramento effettuato presso l’aula consiliare, a Manziana, negli ultimi dieci anni, i Cittadini stranieri che sono diventati italiani hanno toccato quota 114.

“E’ con piacere che con il giuramento di qualche giorno fa abbiamo allungato la lista dei Cittadini stanieri che sono “diventati italiani” – commenta il Sindaco Bruni – Visti i tempi che stiamo vivendo ho ritenuto opportuno divulgare questo piccolo dato statistico per dimostrare quanto l’integrazione nel nostro paese sia “naturale” e, come è giusto che sia, non faccia abitualmente notizia.

A livello internazionale, però, la situazione è sempre più tesa ed è quanto mai necessario offrire e diffondere messaggi positivi che parlino di umanità e non solo di atrocità.

Con il Sig. Momen, in aula consiliare, ci siamo detti che di fatto, dopo anni da lavoratore nel nostro paese, dopo avere imparato la lingua, lui italiano e manzianese lo era già prima dell’apposizione delle nostre firme… ma l’emozione sua e di sua figlia mentre riprendeva il momento del giuramento con il cellulare mi hanno quanto mai dato la riprova di come certi “riti” formali siano in realtà essenziali per dare la giusta dimensione a dei passaggi formali dal grande valore simbolico.

Benvenuto Momen e con lui benvenuto a tutti gli altri 113 Cittadini che hanno prestato giuramento in passato e a tutti gli altri che lo faranno in futuro.

Concludo con qualcosa che scrissi tempo fa sul mio profilo personale: Manziana è realmente un paese accogliente, nel senso più bello della parola!”