"A Ladispoli si campeggia direttamente sul lungomare" • Terzo Binario News

L’immagine raccolta mostrata da Alessandro Giovannetti

“Ladispoli, capitale di cultura e turismo, eventi e vernissage!

Sarebbe bello crederci ma Ladispoli, la città vera, vissuta dai cittadini esprime un degrado e un’impunità difficile da eguagliare.

Così, mentre si cacciano gli “accampamenti abusivi” sul lungomare che tanto danneggiano il turismo, c’è chi pensa di fare campeggio in mezzo alla strada.

Sosta camper su parcheggio invalidi (contromano), cena preparata in slippino e servita su una improvvisata tavola, proprio sul marciapiede, per di più di pertinenza privata. Il cane legato al parafango , libero di muoversi in mezzo all’incrocio tra via Bracciano e via Milano.

Strabuzzando gli occhi e cercando telecamere intorno, sperando in una candid camera, si fa fatica a pensare che tutto ciò avvenga proprio a Ladispoli, la “capitale del litorale” che qualcuno osanna sui giornali come una città sicura e perfetta.

L’anarchia regnante e la difficoltà a fare rispettare le semplici regole civili a chi vive o soggiorna qualche giorno a Ladispoli, sembra essere l’unica propaganda a funzionare.

Ne seguono risse e corse di auto e moto per chiudere il quadro della cornice.

Dal prossimo anno, alla biennale, potremmo esporre questi quadri: sarebbe un successone!”

Alessandro Giovannetti