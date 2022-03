Terzo Settore, incontro on line su competenze e opportunità di lavoro - Terzo Binario News

Si tiene il 18 marzo un evento on line organizzato da Porta Futuro Lazio sulle tematiche relative le ricadute occupazionali nel mondo del no-profit e dell’impresa sociale, dal titolo “Terzo Settore. Competenze ed opportunità occupazionali nel mondo del no-profit e dell’impresa sociale”.

L’orario del Testimonial Day sarà dalle 15 alle 17 evento webinar, piattaforma TEAMS.

Il fenomeno del Terzo settore nel corso degli ultimi due decenni ha subito una crescita esponenziale, non derivante da trasformazioni istituzionali ma da uno sviluppo organizzativo e professionale delle organizzazioni non profit.

Questa crescita ha creato negli anni la richiesta di figure professionali per la gestione e la conduzione delle organizzazioni non profit.

Ci sono molti modi per riferirsi a questa attività: Terzo Settore, no profit, non a scopo di lucro, organizzazioni non governative o non imprenditoriali, lavoro nel sociale. Ma il concetto è lo stesso: si tratta di realtà che si collocano a metà tra le esigenze sociali dello Stato e quelle economiche del mercato senza abbracciare al 100% nessuna delle due. Si opera nel mondo della cultura, dell’accoglienza, del welfare. Si arriva dove la Pubblica amministrazione non riesce ad arrivare. Ed in una società che sta vivendo una notevole trasformazione sociale e culturale si aprono nuovi spazi per lavorare nel terzo settore.

Per quanto riguarda i profili professionali maggiormente richiesti dal mercato del settore non profit, per ciò che attiene ai profili manageriali e agli operatori dei servizi alle persone emerge la richiesta di una maggiore specializzazione mentre si rileva un’area di domanda insoddisfatta nell’ambito dei ruoli tecnici, come quelli dell’amministrazione, di segreteria, di inserimento dati e di sportello informativo.

Tra le molte figure professionali richieste troviamo:

• Project manager

• Esperto in bilancio sociale

• Esperto in fund raising

• Operatore dell’informazione nei servizi sociali

• Esperto in marketing e comunicazione sociale

• Ecomanager

• Esperto dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

• Euro progettisti

• Project Manager della Cooperazione allo Sviluppo

• Progettista e Manager di Innovazione Sociale

• Mediatore sociale e culturale

• Personale amministrativo/addetti alle risorse umane

• Addetto alla comunicazione e ufficio stampa

• Educatore professionale

• Assistente sociale

• Psicologo

• Cooperante

• Operatore socio-assistenziale (Osa)

Gli obiettivi dell’evento sono aumentare la consapevolezza sulle opportunità, le competenze e i profili richiesti dalle professioni del settore non profit e del settore dell’impresa sociale, promuovere l’offerta formativa e i percorsi istruttivi in linea con quanto richiesto dal Terzo Settore e favorire la condizione per l’incontro tra domanda e offerta.

L’evento è rivolto ai laureati e laureandi e a tutti i cittadini con percorsi formativi ed obiettivi professionali inerenti il terzo settore e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle professioni richieste.

Interverranno: Claudio Tosi, coordinatore servizio civile universale csv Lazio, Enrico Serpieri, direttore della struttura coesione territoriale e attuazione della strategia di Save the children Italia, Anna Vettigli, responsabile Legacoopsociali Lazio e Alessandro Gaetani, dirigente area6 disco Lazio